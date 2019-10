Feriados puente 2020: el Gobierno decretó las fechas para el año próximo con un cambio

El Gobierno nacional fijó este viernes por decreto los tres "feriados puente con fines turísticos" para el año que viene, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial. El decreto 717/2019, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, establece "como feriados con fines turísticos" a los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre de 2020.

La distinción no es menor. A diferencia de lo ocurrido en 2018 y 2019, cuando el Gobierno fijó en un solo decreto los "días no laborables" de esos años, en esta oportunidad el presidente Macri decretó que sean "feriados". De esta forma, el Estado no deja a criterio de la empresa tomarlo como un día que no se trabaja, sino que es una jornada obligatoria de descanso, y quienes lo hagan cobrarán extra por ello.

El 23 de marzo y el 7 de diciembre caen días lunes, ambos anteriores a los feriados del 24 de marzo (día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) y 8 de diciembre (día de la Virgen). Mientras que el 10 de julio cae viernes, 24 horas después del día de la independencia.

La fecha para el primer feriado puente puede despertar una polémica, ya que convierte al fin de semana coincidente con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en un fin de semana largo turístico. Algo similar ocurrió cuando Macri modificó el régimen de feriados y puso al 24 de marzo como uno de los feriados "trasladables", algo que cambió luego ante las críticas que despertó la medida.

Por ley el Poder Ejecutivo Nacional tiene las facultad de establecer "hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes". Es decir que queda a criterio del Poder Ejecutivo determinar cuántos días de descanso agrega en el año, en qué fechas y con qué condición.