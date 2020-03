Federico Delgado reveló que Claudio Bonadio y Gustavo Arribas le “inventaron una causa”

El fiscal federal, Federico Delgado denunció la persecución judicial que sufrió por parte del juez fallecido Claudio Bonadio por la investigación que emprendió contra el ex candidato Gustavo Arribas.

“Entre Bonadio y Arribas me inventaron una causa por cumplir con mi trabajo e investigar a Gustavo Arribas. A mí no me lo cuenta nadie. Yo lo sufrí en carne propia”, advirtió el funcionario judicial en diálogo con El Destape Radio y sostuvo que "Argentina hace varios años que repite cada vez con mayor intensidad una misma matriz”.

En ese sentido, cuestionó que su trabajo “es decir qué significa la ley y el único capital que se tiene es la palabra y hoy está bastante devaluada”. “Más allá de las simpatías y antipatías, es parte del juego de la democracia que cada uno diga lo que quiera”, replicó.

En tanto, aseveró que “el drama final de todo no tiene tanto que ver con quienes dicen las cosas que dicen sino a que hemos obligado a trabajar a los jueces como si fuesen trapecistas sin red".

“Me parece muy bien que empecemos a regresar despacio a la constitución", enfatizó y valoró como “muy importante que Cristina Caamano haya restringido la intervención de la AFI en las investigaciones judiciales".

Para finalizar, Delgado apuntó: “No sé si hubo un plan sistemático de persecución a jueces y fiscales, pero el informe de Naciones Unidas es muy robusto y debe ser de lectura obligatoria para quienes están pensando la política judicial".