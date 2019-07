Fake News: Patricia Bullrich habló sobre el video trucado y dijo que el autor "está ligado al narcotráfico"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "el autor" del video ralentizado de una conferencia suya "está ligado al narcotráfico", y consideró que el objetivo fue hacerla parecer "drogada o alcoholizada". "El video estaba ralentizado, le habían puesto una voz totalmente deformada con el objeto de que parezca drogada, alcoholizada o habiendo ingerido pastillas que impedían el habla", resaltó Bullrich.

La funcionaria nacional se expresó así luego de que en las redes sociales circulara esta semana un video de una conferencia suya, en una velocidad lenta, que se hizo viral. Además, esas imágenes generaron una catarata de memes con fotos sobre su pelo.

"Tiene como intención de golpear la credibilidad de mi persona, al Presidente, a la gestión. Tenemos una línea de trazabilidad, la persona que lo publicó vive en Paraná, esa persona y su familia están ligadas a una causa de narcotráfico", destacó.

LEA MÁS La pregunta de Luis Bremer que molestó a Bullrich

El falso video circuló por Facebook, Twitter y WhatsApp, fue subido a redes el 3 de julio a las 20.52 por el usuario Negro Nasif bajo el título "Tiembla el crimen organizado" y solo en Facebook tuvo más de un millón de reproducciones.

En declaraciones a radio La Red, Bullrich expresó que, tras ser publicado, el video fue viralizado por gente que participa del espacio kirchnerista. Sin embargo, no mencionó nombres, porque aún no se realizó ninguna denuncia pena. "Hablé de las características pero nunca hable de apellido ni de una persona determinada. Si algún periodista de alguna manera entendiendo como funciona el sistema lo dijo, corre por cuenta de él", señaló Bullrich.

LEA MÁS El divertido cruce de Faurie con Nancy Pazos: "No me digas que saliste del placard"

"El nombre lo conoce el juez electoral pero recién hoy voy a hablar con la Cámara Electoral para ver si, además del mecanismo de Reverso (contras las fake news), corresponde iniciar alguna acción de tipo penal", agregó la ministra.

Como supuesta autora del video fue señalada Liliana Morato, una paranaense que trabaja en la Municipalidad de esa ciudad.

"No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no se manejar los celulares, no se editar un video", manifestó Morato en declaraciones a la prensa.