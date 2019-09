Fabio Cuggini: "Me importan un comino los pobres"

El reconocido peluquero Fabio Cuggini se sumó a la lista de personajes de medios que atraviesa una dura situación económica y por eso se animó a criticar al Gobierno.

El estilista y coiffeur que supo tener decenas de empleados y grandes locales, hoy pasa un difícil momento.

"El problema es grave. Me da mucha tristeza esto. Una de las veces que me invitaste fue cuando aumentó la luz, los impuestos y ante la crisis de la Argentina, el apoyo. Y después, siempre la desilusión", aclaró en diálogo con Mauro Viale.

Después de contar que no vota porque cree que los políticos "estafan", cuestionó las políticas tributarias que se impusieron bajo el Gobierno de Mauricio Macri. "Yo pongo un negocio y el 75% de mi negocio se lo lleva el Gobierno. Me cortan las calles. Ahora vienen las elecciones y te miman todos, gastan dinero. Yo no pago un impuesto y voy en cana, acá se afanan el país y nadie va en cana", apuntó.

Y redobló la apuesta: "Ya no podemos trabajar. Centro histórico de Buenos Aires: manifestaciones todos los días, quilombo, todo desordenado. La gente no puede acercarse a mi comercio a cortarse el pelo. Mi profesión está totalmente desregulada, donde hoy todo el mundo es 'crack'. Cortan el pelo en departamentos privados y no pagan impuestos. Las barberías no tienen control, te podés contagiar HIV o Hepatitis. No les importa nada, importa ir a festejar el cumpleaños de la Gobernadora".

En la misma línea, dijo algunas frases que generaron polémica y afirmó que "se sale con laburo, no cobrando impuestos".

"Me importan un comino los pobres. No soy desalmado, tengo gente a la cual ayudo pero yo no generé la pobreza. Yo tengo que ir a votar a los que administran mi país y ellos son los que generaron los pobres y ¿yo me tengo que hacer cargo?", preguntó.

Además, cruzó a los funcionarios que comparan a la Argentina con Europa. "En Italia un sueldo mínimo son 1200 euros y un café sale 1 euro. Son 1200 cafés. Acá un café sale 60, multiplicalo por 1200. Eso es lo que gana un pensionado o un obrero en Italia. Y acá te comparan. Ahora vienen y te quieren dar soluciones", finalizó indignado.