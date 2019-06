La actriz Fernanda Meneses denunció penalmente a Fabián Gianola, con quien trabajó y compartió una amistad por muchos años, por la "comisión del delito de abuso sexual". Según el texto que presentó hoy ante la Justicia, hace mención al poder del actor, que lo llevó a aprovecharse de su rol e incluso la dejó sin trabajo.

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", dijo la mujer, tal como publicó Clarín. En el escrito judicial planteó que en los "casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar", muchas personas no están "preparadas emocionalmente y racionalmente" para percatarse de que son víctimas porque "se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva".

El año pasado denunció ante los medios que uno de los episodios de abuso fue en 2015, mientras realizaban el programa "El kiosquito de Fabián". "En medio del ensayo, me puso la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director y las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca", relató la actriz durante una entrevista radial.

"Con orgullo de mujer argentina, ciudadana, trabajadora y actriz, y la fortaleza del apoyo de mis compañeras actrices, en representación de muchas que sufren o sufrieron en silencio los abusos sexuales y el acoso sexual, elevo mi voz", dijo tras alegar daños a su salud física y psicológica por lo sucedido. Incluso, manifestó que el actor se habría aprovechado su posición de jerarquía, dejándola sin trabajo en el ciclo Hoy ganás vos, emitido por El Nueve.

Hace un tiempo, Gianola se despegó de las acusaciones y acusó una "extorsión". Al respecto, afirmó: "Esa señora decía que yo tenía que indemnizarla. Yo le dije que no, entonces empezó a mandarme por Whatsapp su cuenta corriente y a partir de ahí empezó una serie de amenazas en las que me decía que me iba a destrozar la carrera, que teníamos un hijo en común y que nunca me había hecho cargo".