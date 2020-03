El personal trainer que agredió brutalmente a un guardia de seguridad que sólo le pidió respetar la cuarentena fue excarcelado. Miguel Ángel Paz continúa realizando la cuarentena en su domicilio, luego del video en el que agredió al guardia de seguridad de su edificio en el barrio bonaerense de Vicente López. .

Quien luego pidió disculpas por su aberrante accionar se encontraba en prisión domiciliaria hacía 11 días y ahora tendrá que continuar dentro de su hogar, pero cumpliendo la cuarentena preventiva y obligatoria.

El juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, desestimó el pedido de arresto para Paz más allá de que el fiscal de la causa (Martín Gómez) había solicitado prisión preventiva para el agresor de 40 años por "lesiones y amenazas". Paz tiene dos causas abiertas: una, por la agresión, y la otra, por violar la cuarentena obligatoria.

“¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escuchó decir a Paz, quien luego procedió a golpear salvajemente al vigilador.