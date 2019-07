Ex presidente de la UIA destrozó a Macri: “Esto fue más duro que la época de Martínez de Hoz”

El ex titular de la UIA y dirigente empresarial, Héctor Méndez, arremetió contra las políticas económicas de Mauricio Macri y confesó que se sintió “defraudado” por el Gobierno de Cambiemos.

"A mí me defraudó Macri. Esto fue más duro que la época de Martínez de Hoz, uno de él no esperaba una acción positiva, pero de Macri sí, por eso es más duro", disparó el ex titular de la entidad en diálogo con RadioCaput.

Respecto a la intención del Gobierno de Macri de llevar adelante una reforma laboral, Méndez aclaró que “no es una urgencia" y apuntó: “Hay que revisar muchas cosas pero hay que hacerlas en el momento que correspondan y donde nadie se sienta afectado en la negociación" .

"Es un tema urticante el de la reforma laboral y las pymes tienen mucha indefensión en esta relación", advirtió.

Asimismo, opinó sobre las protestas sindicales y los reclamos que llevan adelante los gremios, a lo cual, aseveró: “Si no hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a la defensa del trabajador no son legítimos" .

“Voy a cumplir 80 años, no tengo nada de votar, me parece una lacra todo, de un lado y del otro, lo que nos ofrecen es muy malo", sentenció.