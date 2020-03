Luego de ser acusada de crear cuentas falsas en Instagram para simular solidaridad con las personas afectadas por el coronavirus, Evangelina Anderson reapareció en las redes sociales con un duro descargo.

El mismo fue dirigido hacia las personas que la juzgaron luego de este acontecimiento: "No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre les respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona".

"No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento. Pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente, no sabía que esa persona me estaba mintiendo. La verdad, una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás. Trato de verle el lado positivo, como hago siempre, ¡pero esta vez sí que me cuesta, eh!", agregó 'Eva', a través de una historia de instagram.

Por último, Anderson sentenció: "Claramente, tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías, y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después, son cosa de cada quien".