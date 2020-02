Eugenio Zaffaroni, sobre la proscripción a Evo Morales: "Sucede en el marco de una dictadura"

El exministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, habló desde su rol de abogado de Evo Morales y se refirió a la prohibición de competir en las próximas elecciones en Bolivia al calificarlo como "algo que sucede en el marco de una dictadura".

“Es algo que no tiene explicación jurídica pero es algo que sucede en el marco de una dictadura. Es un absurdo de todo punto de vista”, indicó el letrado, en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo calificó la situación de Morales como “una arbitrariedad” y agregó que “es un Estado que no respeta el Derecho Internacional. No es sólo un Gobierno de Facto. Es un Gobierno de no derechos”.

“La elección en Bolivia va camino a una proscripción por goteo”, destacó Zaffaroni. Y concluyó que, en búsqueda de la solución “hay que agotar todos los recursos posibles”.

En cuanto a la situación judicial en nuestro país, opinó de la polémica por las detenciones arbitrarias y los presos políticos y señaló que "el sufrimiento de estar preso injustamente no se puede pasar por alto”. Asimismo destacó que “el eje de la discusión es que tenemos presos que no deben estar presos, no importa el nombre que se les quiera dar. Es algo que nos pasa a los 44 millones de argentinos aunque lo sufren los que están presos. Algo hay que hacer”.

El jurista agregó que “es necesario volver a la Constitución para dar soluciones jurídicas” y puntualizó que “estamos viviendo una situación regresiva en cuanto a Derechos Humanos en toda la región”. Por otra parte, planteó que “hay un agujero de institucionalidad” y que “ningún Estado de Derecho es perfecto. Ese agujero de institucionalidad nos aleja del Estado de Derecho”.