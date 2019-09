Eugenio Zaffaroni propuso reformar la Corte Suprema de Justicia

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, analizó el modelo de justicia argentino y aseguró que debe modificarse la estructura actual de cinco jueces.

"No me satisface el modelo de la Corte actual. Primero porque cinco personas y una mayoría de tres es una enorme concentración de poder y eso es peligroso en cualquier república", expresó el jurista, en diálogo con Navarro 2019.

Y continuó: "Segundo término, en una cuestión técnica, desde que la Corte asumió por si misma la función de posible última instancia de cualquier fuero de todo el país entonces necesita estar dividida en salas especializadas porque no hay nadie que conozca todo el derecho. Un ministro de la Corte no puede ser un jefe de oficina que fabrica sentencias. No, tiene que conocer la materia de lo que está juzgando. Y esto en una Corte de cinco o siete personas no es posible. Porque no hay nadie que conozca todo el derecho. Es como poner en un hospital a un mismo cirujano que trate una hernia y el cerebro. Va a tener un cementerio propio".

"Hay que corregirlo en algún momento. Nuestro control de constitucionalidad es muy endeble. Cuando se declara inconstitucional una ley es que no se aplica en el caso, pero la ley sigue vigente. No solo sigue vigente, sino que la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria para todos los tribunales", sostuvo.

Por último, concluyó que "no hay un tribunal que unifique la interpretación de las leyes, entonces esto se convierte en una pérdida de seguridad jurídica grave. Abre un campo de arbitrariedad terrible".