Eugenio Zaffaroni, contra el discurso anti político: "A la democracia hay que pagarla"

El ex ministro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni reflexionó sobre el actual contexto económico, político y social y elogió el nuevo gobierno de Alberto Fernández: “Estoy contento con las medidas que está tomando en sus primeros días de gobierno”.

En diálogo con El Destape Radio, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un análisis sobre la ley de emergencia impulsada por Fernández y dio su opinión en torno a la polémica por el gasto político y las jubilaciones del Poder Judicial: "Este capitalismo financiero es anti político, quiere ocupar el lugar de la política porque es anti estatal. Es lo que paso acá desde hace cuatro años con Mauricio Macri, es el avance de los gerentes o CEOs de las empresas multinacionales. Tiene un efecto colonizador que es endeudarnos. Es lo que vemos en la región".

Sobre el pedido de algunos medios y opositores para hacer un recorte en la política, señaló: "Lo del gasto político es absurdo, antes no se hablaba de eso. La democracia hay que pagarla", agregó el jurista. Además, indicó que "las jubilaciones del Poder Judicial se pueden discutir como cualquier otro".

Jubilados

Zaffaroni agregó que "si no se cumple la fórmula previsional y algunos pierden seguro va a haber muchos juicios contra el Estado. Hay que pensar las consecuencias de estas medidas. Muchas veces se toman en un proceso. Va a generar una cantidad de juicios importantes. Habría que empezar a pensar los efectos de las medidas previsionales, es decir, muchas veces se toman medidas que resuelven el fondo de la cuestión no es lo que se decide en el juicio. El problema es que se pueden parar por medidas provisionales y eso se debería tener medidas precautorias".

Nisman

El jurista avaló los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y opinó: “La pericia de Gendarmería en la causa Nisman es un disparate. Tengo absoluta confianza en el servicio médico forense del Poder Judicial, lo conozco. De modo que una pericia hecha posteriormente me parece un disparate. Claro que hay que revisarlo”.

Con respecto al Memorándum de entendimiento con Irán dijo: "La causa del memorándum no tiene sentido. Fue una tentativa de poder destrabar un proceso, incluso con el apoyo de Barack Obama que en ese momento se encontraba negociando con Irán", planteó.

Protocolo de uso de armas de Bullrich

Zaffaroni también criticó duramente a la ex ministra de Seguridad de la Nación: "El protocolo de uso de armas de fuego lanzado por la ex ministra es un disparate. No se puede reglamentar el Código Penal. Lo más grave es que creo que está convencida de lo que hace Patricia Bullrich”, indicó. Luego, agregó: “El arma se debe usar en legitima defensa y la evaluación la tiene que hacer cada policía frente a una situación concreta no se puede reglamentar. Hay que informar como funciona a los policías como funciona”.

Además, pidió: “Algún día hay que dejar que la Policía se sindicalice y que ellos propongan soluciones de legítima defensa de su vida". También avaló la propuesta de Daniel Rafecas como Procurador General y la designación de Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia: "Me parece muy bien la designación de Rafecas, un hombre una carrera inmaculada. Lo mismo de Cristina Caamaño".