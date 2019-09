Eugenio Veppo, el hombre que atropelló y mató a una agente de tránsito, comparte celda con Pity Álvarez

Eugenio Veppo, responsable de atropellar a dos agentes de tránsito y provocar la muerte de una de ellos, está con prisión preventiva y se encuentra detenido en el Pabellón Prisma, junto al ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez y al ex líder de Viejas Locas, Cristian “Pity” Álvarez.



Según indicaron en el programa Nosotros a la mañana, el productor llegaría al juicio en prisión. Al mismo tiempo, el periodista Ariel Wolman leyó un mensaje que le llegó del padre, Fabián Veppo: "Estamos transitando este momento duro e inesperado. Eugenio está muy triste, apesadumbrado, no quería hacerle mal a nadie, no se qué le pasó. Solo pude verlo una vez, aunque no está incomunicado. Todavía su abogado es el defensor oficial".

Asimismo, Wolman indicó que Veppo se encuentra detenido en un pabellón donde hay personas con adicciones y problemas psiquiátricos, y que "le están haciendo evaluaciones".



"Veppo se encuentra en el Pabellon Prisma, junto con Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros, y el Pity Álvarez, que comparte la misma celda con él", reveló el panelista.



El productor se encuentra procesado por homicidio simple con dolo eventual, y está en ese pabellón por un pedido expreso de quien fue su primer abogado, el Dr. José Luis Ferrari que antes de renunciar al caso pidió mantenerlo con protección, alejado de detenidos que podrían hacerle algún daño.