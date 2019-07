Estela de Carlotto contó que Carrió le ofreció ser candidata a senadora

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a las declaraciones de Elisa Carrió, quien planteó "revisar las condenas injustas a los militares": "Trato de no contaminarme con los dichos de Carrió, los genocidas no tienen ningún beneficio de nada. Ya combatimos el 2x1 y estamos peleando contra las domiciliarias", al tiempo que reveló: "A Carrió la conocí en sus mejores tiempos en el ARI y hasta me ofreció ser senadora, yo le dije que no porque tengo otro proyecto de vida. Y ahora viene a pedir que liberen genocidas, es un personaje siniestro de la historia".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, la referente de Derechos Humanos aseguró: "Los genocidas no tienen ningún beneficio de nada, ya combatimos el 2x1 y estamos peleando contra las domiciliarias, Carrió quiere espacio en los medios para difundir sus locuras". En este sentido, expresó: "Carrió es la responsable de que mucha gente hoy esté presa preventivamente sin sentencia firme".

Además, contó detalles de su relación con Carrió en el pasado: "Carrió vino al entierro de mi esposo, es increíble como se fue degradando. Hay que dejar de darle espacio, hacer de cuenta que lo que dice no existe".

Por otro lado, opinó sobre la candidatura de Alberto Fernández: "Es una esperanza muy grande para nosotras", y criticó al presidente: "A Macri no se le entiende cuando habla, sirve para globitos y zapateo, pero en la realidad no hace nada, indigna que no se exprese cuando celebramos la recuperación de un nieto".

Por último, hizo referencia a Sergio Zacaríaz, el hombre en situación de calle que falleció ayer en la Ciudad: "Es un desastre la cantidad de gente en situación de calle, lo único que hacen es correrlos como si fueran basura, pero no los ayudan".

"Dady Brieva es un hombre sano, claro y buenísima persona. Lo atacan por nombrar a la CONADEP nada más, no lo hizo con mala intención", concluyó sobre las declaraciones del artista.