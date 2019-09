Estela de Carlotto aseguró que el de Macri "va a quedar en la historia como el peor Gobierno votado"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto habló con El Destape Radio y aseguró que "este va a quedar en la historia como el peor Gobierno votado" pero se mostró esperanzada "de que recuperemos el país".

En diálogo con Habrá Consecuencias, la referente en Derechos Humanos opinó sobre el traslado de la IGJ a la Ciudad de Buenos Aires: "Eso no se puede. Cuando lo quisieron hacer Gils Carbo lo frenó hace 10 años".

Carlotto también criticó a Larreta: "Parece que Rodriguez Larreta quiere sacar un DNU sobre la IGJ porteña donde la necesidad es ocultar la información y la urgencia es que se van del Gobierno. Quieren que sea un buzón donde nadie controle nada".

"Quieren convertir a la Argentina en un país offshore friendly. Y eso tiene nombre y apellido: son los que están en el Gabinete. Es correcto decir que quieren transformar Buenos Aires en Panamá, hacer como se hace en los países donde hay guaridas fiscales".

Además, se refirió al traspaso del Ministerio de Justicia a la nuevo edificio de la ex ESMA, que se llamará Raul Alfonsín: "Se había aceptado de parte de los organismos de DDHH llevar parte del Ministerio de Justicia a la ex ESMA siempre que incluya ponerlo en condiciones" aunque aclaró: "La obra en la ex ESMA se va a inaugurar después de las elecciones. Que no usen este lugar de dolor para ganar simpatía".