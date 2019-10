Estallaron los memes por la derrota de Mauricio Macri y la victoria de Alberto Fernández

Con el resultado de las elecciones consumado, las redes sociales se llenaron de memes para celebrar la derrota de Mauricio Macri y la victoria de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Con epicentro en Twitter, cientos de usuarios sacaron a relucir su ingenio y publicaron imágenes editadas para tomarse con un humor e ironía el resultado de la elección general.

La derrota de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, el ficticio fiscal K "Carlos C. VanHoy" y la elección de Alberto Fernández como próximo presidente de todos los argentinos se llevaron todos los chistes de la noche.

Como es habitual, las escenas de la serie animada Los Simpsons fueron de las más utilizadas, aunque también hubo menciones futboleras, a Casados con Hijos y hasta a propias frases de los candidatos perdedores.

