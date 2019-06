El procurador general interino, Eduardo Casal, asistirá esta tarde al Congreso para dar explicaciones respecto de su actuación frente a la situación del fiscal Carlos Stornelli, quien se negó a declarar en cinco oportunidades en el marco de una causa que lo tiene involucrado como parte de una presunta asociación ilícita.

A las 18:00, el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) se presentará ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el diputado nacional del PRO Lucas Incicco.

Stornelli está imputado en la causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lo declaró en rebeldía por no asistir a prestar declaración indagatoria en cinco oportunidades.

LEA MÁS Stornelli justificó que no va a la indagatoria para "proteger la causa de los cuadernos"

Ante ello, el magistrado le había pedido al procurador general interino que tomara medidas para desaforar al fiscal federal y removerlo del cargo o incluso iniciar un proceso de juicio político.

"La inmunidad funcional es para proteger a los fiscales y para proteger las investigaciones. No fui no porque no quiero, sino porque es mi deber no ir y es mi deber explicar la situación ante los órganos superiores míos", justificó Stornelli el fin de semana respecto de su decisión de no prestar declaración ante Ramos Padilla, así como también consideró que el expediente busca afectar la causa de los cuadernos.

En ese sentido, había remarcado: "Yo debo proteger la investigación (de los cuadernos). Nosotros sabíamos desde el inicio que estas eran maniobras fraudulentas para voltear la causa y lograr objetivos que pudieran llevar a recusaciones, nulidades o a cuestiones de otro tipo. Era una cuestión absolutamente falsa desde el inicio".