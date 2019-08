Espionaje ilegal: Eduardo Feinmann declaró en la causa D'Alessio e involucró a Marcos Peña

En el marco de su declaración, Eduardo Feinmann aseguró que Marcelo D'Alessio dijo que fue Marcos Peña quien mandó a seguirlo y a pincharle el teléfono.

El 15 de agosto el periodista oficialista declaró en el juzgado de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, como testigo en la causa de extorsión iniciada por Carlos Stornelli contra el falso abogado.

Allí, le mostraron una carpeta de inteligencia con datos personales y un listado de llamadas que él habría realizado. A partir de esto, relató un hecho suma gravedad: según lo que le habría dicho D´Alessio, Peña le habría ordenado a la AFI que siguieran a Feinmann y que le pincharan el teléfono.

"Una vez, el señor D'Alessio me dijo que a mí la AFI me estaba investigando, que me habían pinchado los teléfonos para saber con quién hablaba, cómo hablaba, qué hacía", afirmó. Y agregó: "Me había dicho que Marcos Peña había dado la orden al señor (Gustavo) Arribas de investigarme o al menos saber de qué yo hablaba por teléfono. Entonces me dijo que 'yo te lo voy a solucionar'".

Según el relato del periodista, a partir del pedido de seguimiento del jefe de Gabinete, se habrían hecho escuchas ilegales en el teléfono de Feinmann, a partir de las cuales surgió una lista de teléfonos con los que efectivamente él se había comunicado.

D'Alessio le aseguró después, que a partir de sus contactos en la DEA y la Embajada, habría podido terminar con el espionaje y el seguimiento.

En su testimonio, el periodista relató también varios momentos compartidos con el falso abogado, entre los que incluyó encuentros en restaurantes y una salida a un club de tiro en San Telmo.