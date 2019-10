Espionaje a jueces: Investigan si Ricardo Lorenzetti también fue víctima del Gobierno

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, también aparece entre los posibles espiados desde distintas dependencias del Gobierno. A diferencia del resto, no figuró en la lista inicial de 21 magistrados porque los ingresos a su base de datos de entradas y salidas del país se realizó directamente desde la Dirección Nacional de Migraciones y no desde un organismo externo como la UIF, la Policía Federal o el Ministerio de Seguridad. Por tal motivo, su caso está siendo analizado, informaron fuentes judiciales. Según pudo reconstruir El Destape, las consultas sobre su viajes al exterior se realizaron el 18 de febrero y el 14 de abril de 2017, es decir, cuando todavía era presidente del Tribunal Supremo.

En el listado inicial de espiados de forma ilegal que reveló El Destape en exclusiva figura otro ministro cortesano, Juan Carlos Maqueda. En este caso, los investigadores constataron que se ingresó a la Dirección Nacional de Migraciones pero desde la AFIP. ¿Cuál es la coincidencia? La fecha. La consulta se realizó el 2 de marzo de 2017, es decir, entre las dos visitas a los registros de Lorenzetti. Por lo que el abogado de Rafaela se considera que fue un posible objetivo.

Lorenzetti tuvo una relación con altibajos con el gobierno macrista. Por ejemplo, había sido denunciado por enriquecimiento ilícito por la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, en 2016.

El caso del espionaje a jueces continúa su escalada y este viernes sumó el repudio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Desde la AMFJN expresaron “su profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces, y que se encuentra en plena etapa de investigación en el fuero federal”.

MÁS INFO Graciana Peñafort desnudó la mentira de la UIF por no darle información a la Justicia

¿Toda la Corte espiada?

Como distintas piezas de un gran rompecabezas, los casos de Maqueda y Lorenzetti se suman a los Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cuyos viajes al exterior habrían sido investigados por la banda de D’Alessio, según surgió de la causa por espionaje ilegal que avanza en la justicia federal de Dolores.

En una declaración indagatoria, el exespía de la AFI e integrante de la banda de Marcelo D’Alessio, Rolando Barreiro relató que estando en la casa del espía ilegal, “él estaba con una computadora trabajando y empezó a hacer alarde diciendo algo así como 'va a haber un quilombo bárbaro, no entiendo este tipo cuándo viaja tanto a Panamá' y esas cosas. Y me dice '¿vos podés creer este Rosenkrantz y el tal Rosatti?’ -que son los nuevos jefes de la Corte Suprema o algo así- y siguió diciendo 'va a ver un quilombo bárbaro porque no van a poder explicar tantas entradas y salidas a Panamá y Miami’. Como que sabía los viajes de los tipos y nombró: 'ya con el quilombo de los Panamá Papers era un desastre' y cosas así, como que lo que él estaba viendo era eso”, afirmó.

En este marco, fue citado a declarar como testigo en Dolores, Gabriel Bouzat, socio histórico del actual presidente de la Corte Suprema, el mentado Carlos Rosenkrantz. ¿Qué dijo Bouzat, a principios de este año, ante el juez federal Alejo Ramos Padilla? Que le resulta verosímil la planilla de registros migratorios que, tal como reveló El Destape el pasado 17 de marzo, constaban entre los documentos secuestrados en el allanamiento de la casa del espía ilegal Marcelo D’Alessio. Se trata de una planilla de viajes entre 2007 y 2017.

En los registros migratorios de Bouzat figuran entradas a Panamá. No obstante, el ex socio de Rosenkrantz se ocupó de aclarar que no conoce Panamá, que solo estuvo de paso hacia otro destino, en general Estados Unidos.

Cuando le leyeron la declaración del espía Barreiro contó que viajaba a ese destino porque era invitado a seminarios de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. “Es un evento que se hace todos los años hace más de 20 años en distintos lugares de Latinoamérica. Carlos Rosenkrantz participa de esos seminarios, porque él es egresado de esa Escuela y –por ejemplo- recuerdo haber viajado con él y otras personas al Seminario de Cuba de la Habana en el año 2016 vía Panamá”, aclaró.