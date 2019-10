Espías cubanos y dólares de Venezuela: el escandaloso editorial de Alfredo Leuco para defender a Piñera y Macri

El periodista Alfredo Leuco volvió a reiterar la postura que abona el gobierno nacional, como los ministros Patricia Bullrich y Jorge Faurie, donde hablan de una supuesta intervención de Venezuela en los diferentes disturbios que se vienen llevando en países como Ecuador y sobre todo en Chile.

En un editorial, culpó a Venezuela y expresó: "Esos países, absolutamente anti democráticos, están aportando miles y miles de dólares y armamento con tecnología de última generación para sostener a la camarilla de generales que sojuzgan Venezuela y para llevar caos y anarquía al resto de los países de la región”.

Y en esa línea, y sin rigor de estudio del contexto local de cada uno de los países expresó que "tienen un objetivo: rodear a Venezuela de gobiernos nacional populistas como ellos y voltear a los presidentes de los países democráticos aunque hayan ganado las elecciones con todas las de la ley. Los cubanos no tienen un peso porque su país está fundido igual que Venezuela, pero aportan sus expertos en el espionaje que incluye grupos comandos". Y agrega: "Diosdado Cabello se enorgullece de este plan invasor. Y amenaza a los jefes de estado no chavistas. Les dice que rueguen a Dios, no a Dios dado, a Dios que la brisa bolivariana se quede en una brisa porque se viene un huracán bolivariano".

También en su retórica dice: "El plan es muy claro y fue diseñado por lo que llaman el Foro de San Pablo. Agitar todos los conflictos regionales, llevarlos al extremo de violencia y tirar más nafta al fuego hasta conseguir instalar un presidente amigo de los revolucionarios. En cada uno de los países se apoyan en los sectores más fanáticos ideológicamente y con mayor grado de furia destructiva".