Espert chicaneó a Macri: "Al Gobierno le salió todo mal, no me pudieron bajar y se quedaron con el clavo de Asseff"

En medio del ataque de Cambiemos para bajar su candidatura, José Luis Espert disparó contra el president, Mauricio Macri: "Al Gobierno le salió todo mal”. A su vez, denunció una campaña de difamación en su contra.

El precandidato presidencial fue terminante contra el Gobierno: "Les salió todo mal: se quedaron con el clavo de Asseff y no me pudieron bajar. No le sale bien ni una en ese plano". "Igual, no pararon los muchachos porque el fin de semana empezaron con la campaña de difamación”, añadió.

En diálogo con “Crónica Anunciada”, por Futurock, Espert sostuvo que la operación en su contra “fue una cosa orquestada de bien arriba del Gobierno. Ahí estuvieron involucrados seguramente Macri y Pichetto que, sin ninguna duda, puso la cara directamente cuando apareció en una foto con Asseff”.

“Esto de la campaña sucia con este videíto de morondanga tratando de ensuciarme es muy del estilo del dúo Durán Barba y Marcos Peña", afirmó Espert. El precandidato de Unite aseguró que su espacio apuntará a ganar las elecciones, pero en caso de no lograrlo, señaló: "Ser determinantes en un futuro balotaje y para la política económica".