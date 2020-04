Escándalo: Jonatan Viale comparó las largas colas en bancos para cobrar una jubilación con un "genocidio"

En medio del miedo y la angustia que atraviesan los jubilados por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, Jonatan Viale expuso una peligrosa teoría. En su editorial radial, aseguró que el gobierno de Alberto Fernández cometió un "genocidio" contra los ancianos.

Después de que miles de personas realizaran desde las primeras horas de este viernes extensas filas en las puertas de los bancos públicos y privados, el periodista macrista apuntó directamente contra el Presidente.

"Lo que vimos hoy en la Argentina fue un genocidio de viejos, se llama así es un senicidio, gerontocidio. No me da miedo decirlo, no estoy exagerando", aclaró. Y continuó, iracundo: "Esto fue un gerontocidio, el abandono de los más grandes, de los ancianos. Los entregaron a la muerte y estoy esperando que alguien se haga cargo de esto. No sé quién es o quiénes son los responsables, pero lo que está pasando es criminal desde cualquier punto de vista".

"Hoy millones de adultos se han entregado al virus", opinó. Acto seguido, aclaró con violencia: "Nos tienen encerrados todo el día, pero en una mañana destrozan el esfuerzo de dos semanas de confinamiento. Mandan a la calle sin abrigo, sin un té con leche, sin una carpa, sin una silla a un montón de jubilados a amontonarse". Además, pidió la renuncia de todos los funcionarios que no "se sientan preparados" para enfrentar la lucha contra el coronavirus.