Escándalo: difunden un audio en el que Marcelo D'Alessio menciona al narcotráfico y a Vicentín

En la noche de este jueves se difundió un audio en el que se escucha a Marcelo D'Alessio, el falso abogado denunciado por espionaje ilegal, y menciona a la empresa Vicentín y el narcotráfico. Además, la relaciona con la diputada Elisa Carrió.

Hace algunos días se conoció que el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri le otorgó un préstamo por $18.370 millones a la aceitera pese al análisis de alto riesgo que hicieron desde la entidad bancaria. El monto representa el 20% del dinero total que el Nación podía prestar al mercado. Días antes de asumir la presidencia Alberto Fernández, Vicentín se declaró en quiebra.

La empresa era amiga del anterior gobierno y que fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, el holding agroexportador aportó a través de tres de sus empresas un total de $13.500.000.

Ahora, se conoció un audio a través de Julián Guarino e Irina Hauser en C5N, en el que D'Alessio relata que le habrían ofrecido un cargo en la Aduana de Rosario y, según sus dichos, los negocios allí pasan por "Vicentín y la falopa".

"Hoy me ofrecieron ir como director de Aduana de Rosario, pero está muy visto el lugar, viste", comienza a decir. Y profundiza: "Yo con la falopa no me llevo y eso, para hacer mucha plata es Vicentín y es falopa".

"Pero el director de Aduana, si vos tenés a alguien de Vicentín, está puesto por Carrió y hoy me vino a besar el anillo. Me dijo '¿Jefe, qué quiere hacer? Yo tengo todo el lugar a su disposición' Así que ya pensá si querés hacer algo con Vicentín. Cómo sacar granos, cómo hacer esto o cómo hacer lo otro", finaliza.

El ex abogado de D'Alessio, Rodrigo González, afirmó en 2019 ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que existió al menos una reunión entre D'Alessio y Carrió en medio de la trama de este escándalo vinculado a las operaciones de inteligencia y espionaje ilegales.

Más tarde, Carrió denunció penalmente a D'Alessio por "posible delito de Enriquecimiento ilícito y evasión; sin perjuicio del delito de posible encubrimiento agravado en autoría de Ricardo Echegaray".