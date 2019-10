Escándalo al aire: Gerardo Romano abandonó Involucrados para no discutir con la "negacionista" Esmeralda Mitre

Un tenso momento se vivió al aire durante la emisión de Involucrados, cuando el actor Gerardo Romano abandonó en vivo el estudio porque no quiso cruzarse con la actriz y heredera de La Nación, Esmeralda Mitre, por su discurso "negacionista" de la última dictadura militar y el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial.

La actriz mintió al aire al negar que ella haya tenido esas expresiones, y dijo que en realidad fueron dichas por su ex marido, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido. Si bien es cierto que el ex grupo Sushi tuvo esas expresiones, también lo es que Mitre dijo que los desaparecidos en la década del '70 y las víctimas del Holocausto "no eran tantos".

Las conductoras del programa, Pía Shaw y Débora Plager, salieron en respaldo de Mitre, y acusaron de tener una postura anti democrática a Romano, que al verla decidió sacarse el micrófono y retirarse del estudio de América.