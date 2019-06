Enrique Pinti, durísimo contra Pichetto: "A lo mejor no le gustan los gordos y me echa del país"

El reconocido actor Enrique Pinti disparó contra Miguel Ángel Pichetto y aseguró que se trata de una persona "de mentalidad demasiado conservadora" y de discriminar a las clases populares.

En diálogo con Luis Novaresio, Pinti contó que antes no conocía al senador, pero que hace un tiempo había comenzado a interiorizarse en su figura. "Yo la verdad no tenía mucha información acerca de Pichetto porque aunque parezca que uno sabe, yo represento a una parte del pueblo argentino que unas cosas las sabe y otras no", confió en A24.

Y así contó cómo fue el acercamiento a su figura y qué sensaciones le produjo. "Cuando lo escuché hablar tan mal de los villeros, tan mal de los cartoneros, tan mal de los extranjeros, tan mal de todos, ahí le presté atención, antes de que estuviera en la fórmula", confirmó.

LEA MÁS Juan Grabois: "Macri tiene que juntar kirchneristas porque no le alcanza"

El actor, reconocido también por sus unipersonales políticos, aprovechó e ironizó con el posicionamiento ideológico del candidato. "En ese momento dije 'ah es el jefe de bancada del peronismo, menos mal porque si llega a ser de un partido más conservador, a lo mejor no le gustan los gordos y me echa del país', era una cosa que no me entraba mucho en la cabeza", aseguró. Y profundizó: "Creo que es una persona de mentalidad demasiado conservadora en estas épocas".

"Aún a mis 80 años me extraña que una persona que es el jefe de bancada de un partido durante un montón de tiempo, tenga un cambio tan drástico, que de una semana para la otra esté de una banca a una mesa chica del próximo gobierno, es raro, no lo puedo celebrar", criticó. "Yo no le digo panqueque ni nada por el estilo, es política. Ahora, este cambio de camisetas así, no lo había visto nunca", finalizó.