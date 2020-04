Enojo de las Pymes con los bancos por la falta de préstamos en plena pandemia

A pesar del anuncio del Banco Central (BCRA) sobre una línea de crédito especial a una tasa del 24% para el pago de sueldos, los bancos aún no han implementado de forma amplia el otorgamiento de los préstamos. Las empresas son las que presentan mayores dificultades debido al parate económico provocado por la cuarentana.

La entidad que preside Miguel Pesce habilitó el 19 de marzo una línea de crédito a una tasa del 24% destinada a cubrir las necesidades financieras de las empresas para hacer frente al pago de sueldos de marzo. Sin embargo, son muchos los casos de los empresarios que no hallan una respuesta positiva cuando lo consultan. Así lo reportó Ámbito Financiero.

En otros casos, los bancos no acceden a prestar el dinero porque la empresa que ya tiene línea de crédito abierto ya no tiene saldo prestable para tomar.

Desde los bancos explican que, si bien el Banco Central sacó una comunicación, aun no reglamentó cómo será la garantía de los créditos, por lo que en las entidades se cubren y no prestan a las empresas que no cumplen con la calidad crediticia.

Más de 80 Confederaciones, Federaciones, Cámaras y Agrupaciones Empresarias pymes de todos los sectores productivos del país señalaron que “el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda operar de forma automática y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a clientes que venían operando normalmente, independientemente de que tuviesen carpetas presentadas”.

En ese sentido, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gerardo Díaz Beltrán, advirtió que este es el "peor momento para pensar en la rentabilidad, y menos para especular en salvarse solos u obtener ganancias de la tragedia".

"Frente la profunda crisis económica, las pymes exigen que actúen con responsabilidad y sensatez", señaló Beltrán, quien acusó a los bancos de "cortar la cadena de pagos rechazando cheques".

La entidad advirtió que el comercio pierde $10.500 millones por cada día de cuarentena y señaló que el stock de cheques en poder de los bancos llega a los $ 220.000 millones, el 40% del cual vence en abril.