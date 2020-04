En Tailandia, un médico forense contrajo coronavirus de un cadáver infectado y murió

Un médico tailandés murió de COVID-19 tras contraer la enfermedad cuando practicaba una autopsia a una víctima del virus y se estima que es el primer caso registrado de transmisión de una persona fallecida a una viva.

El hombre, cuya identidad no se conoce, trabajaba en una morgue de Bangkok, según consta en una carta escrita el 20 de marzo y publicada el pasado sábado en la revista Journal of Forensic and Legal Medicine.

"Según nuestro mejor conocimiento, este es el primer reporte sobre una infección por covid-19 y muerte entre el personal médico en una unidad de medicina forense", expresaron Won Sriwijitalai, del Centro Médico RVT de Bangkok, y Viroj Wiwanitkit, de la Universidad DY Patil (India).

En la misiva replicada por RT en español agregaron que "actualmente, no hay información sobre el número exacto de cadáveres contaminados con covid-19, ya que no es una práctica rutinaria someter los cuerpos a pruebas por covid-19 en Tailandia. Sin embargo, el control de infección y las precauciones universales son necesarias".

Los especialistas Sriwijitalai y Wiwanitkit instaron a todos los trabajadores forenses a usar equipos de protección similar al que emplean los médicos que tratan a pacientes por covid-19, incluyendo trajes de protección biológica, guantes, gafas, gorras y mascarillas. Además de los procedimientos de desinfección de los quirófanos.