En Salta, Alberto Fernández acompañó al "Oso" Leavy y llamó "ladrón" a Macri

Alberto Fernández participó de un acto en la provincia de Salta. Acompañando a su candidato a gobernador, Sergio “Oso” Leavy en las próximas Paso que se realizarán el domingo 6 de octubre. También estuvo presente en el escenario, otro hombre del norte, el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur.

Tras conocerse la cancelación de la visita de Cristina Kirchner a Salta, miles de salteños pensaron que todos los preparativos para asistir al evento iban a quedar en la nada pero luego el propio Alberto Fernández anunció que en reemplazo de Cristina iba a asistir el a acompañar a sus candidatos.

El acto se inició con las palabras se Sergio “El Oso” Leavy que dijo: “Quiero que todos les demos muchas fuerzas a Cristina para que rápidamente se recupere Florencia. Mucha fuerza, los salteños te vamos a esperar y te amamos. Vamos a estar orando para que Florencia se recupere y vuelva a la Argentina, nos gustaría que vengan a Salta que seguramente va a ser una Salta justa”, dijo Leavy.

Faltan horas, algunos días para que conduzca la esperanzas y las ganas. Gracias Alberto por venir a escuchar a los salteños. Gracias a nuestro vecino Juan Manzur por abrirnos la puerta y recibir a nuestros equipos para que todo nuestro norte grande tenga un solo proyecto y visión” expresó Leavy.

Además dijo: “Junto vamos a sacar a Salta y al país de esta postración. Reconstruiremos el tejido social y la economía. Alberto sos la esperanza de millones”, dijo Leavy frente a los aplausos de los presentes en el Estadio Delmi.

Al momento de su alocución Fernández recibió una ovación, la misma fue de tal intensidad que el candidato tuvo que pedir el silencio por temor a perder la voz.

“Salta es una tierra maravillosa donde nacio un guerrero formidable como Martín Miguel de Guemes, un orgullo para todos los argentinos, en esta tierra nacieron poetas como el Cuchi Leguizamón que nos llenó el alma con su poesía” expresó a los locales.

Además expresó: “Vengo recorriendo el país y en todos los lugares que estoy recibo los mismos reproches, ¿Qué es lo que demanda la gente? Poder salir de este estado deplorable en el que está la Argentina.

Celebro enormemente lo que ha pasado en Salta, que no es distinto a lo que ha pasado en todo el país: nos unimos para poner a la Argentina de pie.



Quiero agradecerle a @ElOsoLeavy por la invitación y por comprometerse con la construcción de un país con oportunidades para todos. pic.twitter.com/ODiQKB86uN — Alberto Fernández (@alferdez) September 29, 2019

La dura crítica a Macri

Alberto Fernández se refirió a las palabras de Mauricio Macri este sábado en las Barrancas de Belgrano y dijo: “Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza", disparó el candidato presidencial, al tiempo que subrayó que "lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos".

Durante el acto, Fernández habló de la "herencia" que dejará Macri y señaló: "Sé que voy a manejar una Argentina que gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la argentina y que esos negocios tuvimos que pagarlos la mayoría de los argentinos".