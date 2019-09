En qué gastó el Gobierno el préstamo del FMI y cuánto queda en el Banco Central

En medio de las negociaciones del Gobierno y el FMI para destrabar el desembolso de U$S 5.400 millones, crece la incertidumbre sobre cómo serán administrados esos fondos. Del total del préstamo, sólo quedan U$S 7.500 millones en las reservas del Banco Central (BCRA).

Desde que se rubricó el acuerdo, los desembolsos del Fondo fueron, hasta la fecha, U$S 44.867 millones, y la salida de divisas -entre las del sistema formal y de los capitales especulativos- suman U$S 36.640 millones. Casi la totalidad se fue en pago de vencimiento de deuda, intervenciones del Central, ventas del Tesoro (U$S 1.200 millones por mes) .

Ahora, sólo quedan alrededor de U$S 7.500 millones en las reservas del Central. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se encuentra en Estados Unidos para intentar convencer al directorio del organismo internacional de otorgar el desembolso por U$S 5.400 millones.

Para este año, el FMI había proyectado una evolución de la actividad económica de 1,5%, pero en realidad se espera una caída del 1,3%. En el caso de la inflación, se esperaba que este año fuera de 17%, pero en la actualidad llega a 54,4%. Además, se preveían tasas de interés del 22,5%, y ayer se ubicaron alrededor del 85,73% promedio.