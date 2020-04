En plena pandemia, la UIA rechazó el impuesto a las grandes fortunas para financiar la lucha contra el coronavirus

El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, criticó el proyecto de impuesto a las grandes fortunas impulsado por el Gobierno y exigió que se incentive a que inviertan los que tienen capacidad de inversión. Además, instó a “encontrar el camino menos doloroso para afrontar esto”. Por la pandemia, hoy se superó la barrera de 100 muertos por el COVID-19.

“No estoy de acuerdo con un impuesto a la riqueza", aseveró el empresario en diálogo con FutuRock y criticó que “más que pensar en poner impuestos a los que tienen capacidad de invertir hay que incentivarlo a que invierta".

Asimismo, exigió que “en Argentina hay que incentivar la inversión, no sumar impuestos" y no descartó que va haber “actividades que van a tener que suspender trabajadores porque no se van a reiniciar por un largo tiempo".

“Las empresas más chicas pueden desaparecer", sentenció el integrante de la UIA. Frente a este panorama, instó a “empezar a pensar en cómo reiniciar esta economía para que no se muera" y apuntó a “sentarse con sindicatos a buscar soluciones por el tema salarial”.

En ese sentido, aseveró: “Tenemos que encontrar el camino menos doloroso para afrontar esto".

Según pudo saber El Destape, el impuesto se cobraría para fortunas a partir de 5 millones de dólares y sería progresivo, para que paguen más tasa cuánto más patrimonio tengan. De acuerdo a una estimación del diputado Itaí Hagman, que trabaja en la redacción del proyecto, alcanzaría a apenas 32 mil contribuyentes y se podrían recaudar unos 77 mil millones de pesos.