En el mundo hablan de la "patética economía" que recibirá Alberto Fernández

La revista Forbes publicó un artículo en el que analizó la "patética economía" argentina, con problemas como la deuda con el FMI y la sangría de reservas. Asimismo, anticipó un panorama muy complicado para la próxima gestión, que deberá enfrentar la pero crisis económica desde el 2001-2002.

En la nota titulada "Bonos Argentinos: buena suerte para entender la deuda argentina", el periodista Kenneth Rapoza afirmó que el Banco Central argentino tiene aproximadamente U$S 10.000 millones y que el Gobierno le debe al FMI U$S 22.000 millones en 2022 y otros U$S 22.000 millones en 2023.

"Incluso si el FMI lo redujera a 11.000 millones en 2022, todavía son 1.000 millones más que lo que el BCRA tiene de reservas. Y eso no cuenta los miles de millones que debe este año y el próximo, tanto en moneda local como en dólares", recalcó. Además, señaló que el presidente electo, Alberto Fernández, todavía no reveló cómo le pagará al FMI y mucho menos a los prestamistas privados este año.

Respecto a los primeros días de Fernández tras su victoria, Rapoza indicó: "Su primer viaje al extranjero fue a México, un país con el que casi no tienen nada que hacer, mientras que él y su vicepresidenta (Cristina Kirchner) lideran a los partidarios de 'Lula libre', el ex presidente encarcelado de Brasil".