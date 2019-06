En Animales Sueltos comenzaron con la operación "que se baje Cristina"

Los miembros de Animales Sueltos dedicaron su último programa a pregonar por que la ex mandataria y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, se baje de la fórmula presidencial.

"¿Qué hay detrás del acuerdo Massa-Alberto Fernández? Algunos colegas empiezan a leer que atrás hay una especie de cisne negro o una bomba en los próximos días. Que se baje ella", deslizó Alejandro Fantino.

"A mi hasta que no me lo habían dicho. Quien me lo dijo a mi hace dos días, lo tomaba como una pavada. Pero cuando una persona muy cercana a mi, que ustedes también conocen, me dijo eso, lo empecé a tomar en serio. ¿Nosotros se nos va a ocurrir analizar lo humano? Cristina tiene una hija internada en Cuba", agregó.

Por su parte, Fernando Carnota aprovechó el momento de especulaciones para acotar: "En cualquier análisis el único factor que se sale de análisis es el factor humano. Vos podés analizar absolutamente todo y ese día esa persona se levantó de determinada manera y toma una decisión que vos ni esperabas".

"Esta mujer que ya fue presidenta durante ocho años, que fue la pareja del presidente durante un montón de tiempo, que ya ejerció la primera magistratura, la verdad que puede tener una mirada distinta respecto de toda esta milanesa que quieren picar de todos lados. La semana que viene puede decir: 'La verdad muchachos yo los vos a acompañar, ayudo a liderar la oposición pero yo necesito tranquilidad para mi hija, para mi nieta'", cerró el ex candidato macrista a intendente de Córdoba, Luis Juez.