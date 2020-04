Empresa contratada del Teatro Colón violó el DNU en plena pandemia y despidió a 25 trabajadores

Mientras el coronavirus azota a Argentina, la empresa Eternautas, que presta servicios al Teatro Colón, despidió a 25 trabajadores que se desempeñaban como guías en el teatro. Los afectados emitieron un comunicado en redes sociales para detallar la medida ilegal que se tomó, a un día de la salida del DNU 329 / 20 que prohíbe despidos por 60 días. Los trabajadores solicitaron la intervención del ministerio de Trabajo, que en las últimas horas llamó a conciliación obligatoria en casos similares como en Techint o en Revista Pronto.

Eternautas es contratada por el Colón con el fin de tercerizar al área de visitas guiadas que, sin ningún tipo de preaviso, el 1 de abril de 2020 se enteró de la lamentable decisión. "El Teatro Colón terceriza su servicio de visitas guiadas . Es decir, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrata para ofrecer dicho servicio a la empresa Eternautas (Goliardos SRL), nuestro empleador, con quien tenemos una relación de dependencia . Ayer, día posterior al DNU 329 / 20 que prohíbe despidos por 60 días, fuimos despedidos sin preaviso . Teniendo en cuenta este DNU nuestro despido es nulo", especifica el comunicado.

En diálogo con El Destape, algunos de los despedidos confirmaron la inexistencia de un preaviso, a la vez que especificaron que la situación es "muy rara". "El gobierno de la Ciudad tiene una deuda de seis meses con Eternautas. La única comunicación que tuvimos con la empresa Goliardos SRL (Eternautas) desde que cesó nuestra actividad por la pandemia fue el correo de ayer, donde se nos comunica la 'baja de nuestros contratos' por la deuda del teatro con nuestros empleadores", comentaron.

Del Teatro Colón no se sabe nada. No hay comunicado, ni declaraciones. Fuentes confiables detallan que esto se debe a que el teatro no mantiene ninguna relación laboral con el personal de las visitas guiadas. "No hay ninguna relación con estos despidos", explican de forma apresurada, indicando que los guías señalan esto en el comunicado. "Fueron despedidos por Eternautas, no por el Teatro Colón. Lo dice bien claro", apuntan.

Si bien El Destape, trató de comunicarse en reiteradas ocasiones con los directivos de Eternautas, desde la empresa dejaron en claro que "ya habían hablado con los medios que resultaban de su interés". Uno de los medios al que le dio una entrevista fue a Página|12. “Esta decisión es la ultima que queríamos tomar. El Gobierno de la Ciudad tendría que hacerse cargo porque nosotros lo hicimos durante meses. Las deudas que tienen con nosotros no es algo de ahora, son cosa de años. Les vengo avisando que esto es un problema que tienen que solucionar, me prometieron que iban a pagar y no lo hicieron. Yo también me quedo sin empresa”, afirmó Lucas Rentero, co-fundador y director de Eternautas junto a Ricardo Watson, a la periodista Paula Sabatés.