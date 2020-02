Elton John criticó la biopic Bohemian Rhapsody de Queen

Con un Oscar en la mano y un par de Globos de Oro bajo el brazo, Elton John podría ser el músico más dichoso del momento y disfrutar feliz de los reconocimientos. Pero eso no quiere decir que no se pronuncie sobre otras películas. Así lo dejó claro en un reportaje con Variety, donde afirmó que su película biográfica supera a Bohemian Rhapsody, la cinta sobre Freddie Mercury que ganó cuatro estatuillas.

“Nuestra película cuenta la verdad aunque sea una fantasía”, señaló Elton John al medio estadounidense. Y añadió: “Mi vida no puede ser endulzada, y yo no quería que lo fuera”. Si se hace memoria, la película que le valió un Oscar como Mejor Actor a Rami Malek omitió muchos episodios controvertidos de la trayectoria de Queen y, sobre todo, de la vida del mítico Freddie Mercury.

'(I'm Gonna) Love Me Again' from #Rocketman 🚀 has won Best Original Song at the #Oscars! Listen to @TheAcademy Awards winning song 👉https://t.co/mQnGvn7tSz pic.twitter.com/vOAOWFJA3E