Elisa Carrió, sobre Macri: "A él se le nota en la cara cuando me miente"

La diputada Elisa Carrió reveló la relación que hoy mantiene con el presidente Mauricio Macri y aseguró estar más cerca "de lo que la gente cree".

Además explicó que su "vínculo" con el jefe del Estado está "minimizado porque no hay fotos. Ni los amigos de Macri ni mi gente saben lo que hablamos. Hay cosas que él me esconde, pero yo las sé igual", según informó Télam.

"Él me dijo ´podemos hablar como pares´, y yo le contesté ´bueno, como de una hermana mayor a un ingeniero´. Pero él es jugador y yo sé lo que me esconde. Cuando me esconde cosas yo las hago públicas. Y como él no puede negarme, no me niega", añadió Carrió.

También dijo que "hay cosas que no me gustan, muchas cosas. Yo sé todo. A él se le nota en la cara cuando me miente porque a los hombres se les nota. Pero él sabe de mi apoyo, de mi lealtad profunda al sistema", finalizó.