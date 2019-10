Elisa Carrió renuncia a su banca de diputada y pierde los fueros: ¿Puede ir presa?

La diputada Elisa Carrió renuncia a su banda a partir de marzo de 2020 y se quedará sin fueros, por lo que se mira con expectativa lo que pueda llegar a pasar con su situación procesal.

Es que la legisladora renunciante y pata clave de la alianza Cambiemos está muy complicada en la causa por espionaje ilegal que investiga en el juzgado de Dolores el magistrado Alejo Ramos Padilla.

Carrió está imputada y ya se la citó a declarar a Dolores por estar acusada de haber usado los servicios e integrar esa banda paraestatal de que espiaba ilegalmente. Por la causa ya hay tres presos: Marcelo D'Alessio, Ricardo Bogoliuk, Aníbal De Gastaldi. Junto a la diputada están involucradas también sus aliadas Mariana Zuvic y Paula Oliveto.

Para colmo, Carrió volvió a quedar involucrada en otra causa por espionaje de conocimiento público reciente: se la investiga por espiar desde la AFIP. Es un desprendimiento de la causa madre por el espionaje ilegal del Gobierno de Mauricio Macri a jueces federales, a los que también se le sumaron periodistas y gobernadores espiados.

En marzo de este año, Elisa Carrió habló acerca de la citación a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli, y reconoció conocer a operador judicial Marcelo D’Alessio. Especificó que se reunió dos veces con el operador judicial pero consideró que la información que tenía era irrelevante. “Es un delirante el chico” dijo.

Acorralada por las contundentes pruebas que existen (grabaciones, audios, fotografías) Carrió dio una desesperada defensa hacia Stornelli y consideró que “D’Alessio es de La Cámpora” y que todo lo revelado se trataba de una operación de “contrainteligencia”.

El ex abogado de Marcelo D'Alessio, Rodrigo González, afirmó ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que existió una reunión entre D'Alessio y Elisa Carrió. “Me habló de una reunión con Carrió, me dijo que fue a exponer –no presté mucha atención porque no me interesa- cuestiones de narcotráfico”, sostuvo González en su declaración de ayer en el juzgado.

González contó que a D'Alessio “le pasaba lo mismo cada vez que iba a conocer a algún funcionario o periodista, él se exaltaba, pasó cuando comentó que había ido a ver o tener una entrevista con Carrió”. En esa línea, ahondó en más detalles sobre el contenido del encuentro. “Si iba a ver a Carrió, le contaba las cosas de narcotráfico de la Argentina, y si después no lo llamaba, pasaba de ser la mejor funcionaria de la Argentina a estar rodeada de ineptos. Esto es un caso concreto”, relató González.