Elisa Carrió envió un mensaje a quienes sufren el aislamiento y criticó a Cristina Kirchner

Elisa Carrió suele utilizar las redes sociales para enviar mensajes polémicos e insólitos, poco acordes a la figura de diputada nacional que encarna. En su cuarentena por el coronavirus, debido a que se encuentra dentro del grupo de riesgo, envió un mensaje de aliento a quienes "sufren la soledad y el aislamiento" y no pudo evitar criticar a Cristina Kirchner.

"Hay mucha gente que sufre de soledad y ahora de aislamiento. No va a pasar lo que todos creemos, pero mejor tenemos una cuarentena obligada, una vuelta al hogar. Me preocupan los que están solos y les entra el pánico. Los que nadie se acuerda de ellos. Yo soy la primera en cumplir las reglas, y quizás la vicepresidenta tendría que haberlas cumplido”, aseguró, a través de un video en Youtube.

También pidió que no traten "como excluidos de la sociedad" a quienes están dentro del grupo de riesgo: "Parece que contagiamos, ¿qué contagiamos? ¿el riesgo? Por favor, no nos traten así”. Mencionó sus problemas pulmonares, cardíacos y de diabetes y confesó sentirse “como una leprosa” por haberse visto obligada al confinamiento.

“Al final creía que era yo a la que nadie se podía acercar, porque si se acercaba y me contagiaba, yo podía contagiar. Es una sensación muy difícil de asumir. Obviamente estoy aislada, pero hoy me sentí como enferma. Y yo estoy sana y muchísimos de nosotros lo estamos, y nos estamos cuidando, pero no pueden sembrar el pánico. Porque saben que algunas personas se pueden morir de pánico y no del coronavirus. Eso es lo que yo siento”, relató.

La legisladora llamó a todos a respetar el aislamiento sanitario impuesto por el gobierno, pero invitó a “no temer, confiar en Dios y confiar en que va a pasar”. “Yo soy grande y hay gente mucho más grande. Y están los niños y no hay que asustarlos de esta manera porque se entiende mal”, pidió.

“A la gente que está sola, aislada, en su departamento, que está en riesgo, que sepa que si no puede llamar a un amigo, que me llame a mi”, se ofreció Carrió.

Para finalizar, la diputada reflexionó: “Me siento como asfixiada como muchos, que tengan un poco más de compasión. No sientan que nos vamos a morir ya”.