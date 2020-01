Elisa Carrió difundió un ofensivo mensaje machista contra una funcionaria y la destrozaron

La diputada opositora del CC-ARI, Elisa Carrió, compartió un ofensivo mensaje machista contra una funcionaria y la destrozaron.

Se trata de la Doctora en Economía, escritora y referente feminista Mercedes D'Alessandro, quien se desempeñará al frente de la Dirección Nacional de Economía y Género.

El periodista Luis Gasulla compartió en las redes una nota de Sebastián Turtora en un blog, titulada "La ex novia de Axel Kicillof se sumó al gobierno de Alberto", con alto contenido misógino, en la que obvian la amplia trayectoria de la economista y la definen en base al vínculo que mantenía con su expareja, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

D'Alessandro es reconocida, entre otras cosas, por ser co-fundadora del medio digital Economía Femini(s)ta, además de haber sido directora de la carrera de Economía en la Universidad de General Sarmiento y docente e investigadora en la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad de Buenos Aires.

Carrió, en tanto, hizo eco del vergonzoso artículo y retuitteó el comentario de Gasulla: "La ex novia de Kicillof se sumó al gobierno de Alberto Fernández como directora nacional de Economía y Género. Lo destruía en Tuiter pero perdonar es divino. Otra heladera llena!!! El próximo podes ser vos!".

Por eso, decenas de usuarios salieron a destrozarla, inclusive importantes figuras de la política y los medios.

"Averigüen su CV y paren con las pavadas", escribió por ejemplo la diputada provincial Marcela Durrieu.

Me acuerdo que en primer grado de la primaria tenía un compañerito como vos,era tipo: seño! seño! Daniel no hiso la tarea! no hiso la tarea! , y así , IN FU MA BLE !, encima me lo tuve que bancar hasta 7° grado! más buche y tontito no se conseguía, por casualidad no eras vos?🤔