Elecciones Mendoza: Cornejo y Suárez se diferenciaron del Gobierno Nacional y apuntaron contra el kirchnerismo

Tras darse a conocer los resultados de la amplia victoria frente al espacio liderado por Anabel Fernández Sagasti, el nuevo gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, celebró la elección y arremetió contra el kirchnerismo. Su antecesor en el cargo, Alfredo Cornejo, también se sumó al discurso contra la oposición pero se diferenció del Gobierno nacional y de Mauricio Macri.

Ya con una diferencia irremontable, el representante de Juntos por el Cambio en la provincia salió a festejar en el búnker del partido. Luego de agradecer a quienes impulsaron su candidatura, Suárez rubricó su apoyo para con el presidente, Mauricio Macri, para las elecciones de octubre y se diferenció del peronismo: "es buenos ser austeros, no nos gusta el populismo".

En esa misma línea, Cornejo señaló que la cantidad de votos mejoró con respecto a 2015 y afirmó que "la ciudadanía de Mendoza no se merece que los traten de estúpidos mintiéndoles y diciéndoles cosas que no son ciertas". "Queremos que la ciudadanía se exprese en contra de una cultura que expresa lo peor, como los bolsos de (José) López", disparó.

Si bien durante sus discursos se encargaron de confrontar con los referentes nacionales del Frente de Todos, durante la campaña los radicales apuntaron a no "nacionalizar" la elección y reducir la discusión pública a su propia jurisdicción para evitar la asociación con Macri y su gestión. En ese contexto, Cornejo no dudó en realizar duras expresiones en contra del gobierno que lideró la ex presidenta y candidata a vice del Frente de Todos, Cristina Kirchner.

"La participación la entendemos, es una elección muy importante. Quisimos que se de una agenda provincial para que los mendocinos evaluaran sobre qué gobierno quieren. El resultado ha sido más que satisfactorio", festejó Cornejo.

Horas atrás, la postulante por el Frente Elegí había salido a reconocer que la diferencia con la alternativa oficialista no podía ser alcanzada. Los guarismos marcaban un 51,1% para el oficialismo y un 34,1% para la dirigente de La Cámpora.