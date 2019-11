Elecciones en Boca: Mario Pergolini reveló detalles de la candidatura de Juan Román Riquelme

El conductor y empresario de medios Mario Pergolini reveló que le ofreció su lugar como vicepresidente primero de Ameal a Juan Román Riquelme, pero el ex futbolista no lo aceptó. Además contó cuál será la función del diez en el club.

El ex CQC habló en Radio La Red y señaló que "nunca" le sonó tanto el teléfono y destacó el trabajo que hicieron para convencer a Román “Todos decían que Riquelme quería plata. Me encontré con un tipo que no es sencillo pero que nos entendió claramente", afirmó.

Al tiempo que resaltó que el ídolo máximo de Boca "entendió que no podía ser presidente de una". "¿Por qué no aprender el funcionamiento orgánico? La única forma de hacerlo era comprometiéndose como dirigente y, lo que dijo, es que quería dedicarse a la parte del fútbol”, agregó.

Pergolini había dicho que en caso de que Riquelme quisera ser candidato, él cedería su lugar en la lista y así lo hizo, pero el ex futbolista "no lo agarró". "Creyó que lo mejor era respetar lo que estaba armado. Dijo que quería el fútbol y juntamos voluntades. Ahora hay que trabajar mucho hasta el 8 de diciembre y también aprender”, señaló.

En tanto que sobre el pedido de unidad que había hecho el diez, consideró: “Creo que en un momento tuvo la esperanza de que con su palabra iba a tener la suficiente fuerza para que todos recapaciten y se junten, pero entendió que no era malo competir con ideas, que todos queremos lo mejor para Boca. Tenemos distintas ideas y no está mal. Era utópico que nos juntáramos todos. Román es un tipo con personalidad y escucha a un montón de gente que lo rodea”.

La lista de Identidad Xeneize se erige ahora como la gran candidata a quedarse con las elecciones en Boca, donde competirá contra el oficialismo macrista y, por el momento, contra José Beraldi. En ese sentido, En cuanto a por qué Identidad Xeneize no conformó una alianza con el sector de José Beraldi, el periodista apuntó: "Entendíamos que hay ciertas alianzas que no podíamos armar. Hacer alianzas sólo para ganar una elección...".

Román será el encargado del fútbol si Beraldi gana las elecciones y uno de los primeros temas a tratar será el futuro de Gustavo Alfaro. “Da lo mejor para Boca y esa es una decisión que Román planteará y escucharemos sus razones. La verdad, no es momento de decir ‘este se queda y este se va’, no es serio encarar el tema así”, indicó Pergolini sobre el tema.