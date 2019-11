Elecciones en Boca: Juan Román Riquelme será vicepresidente de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini

El ex futbolista Juan Román Riquelme anunció que competirá en las elecciones de Boca Juniors y será parte de la lista que encabezan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini.

"Voy a formar parte de la lista que está Ameal con Pergolini. Me siento contento, siento que tengo posibilidades de volver a mi club, a mi casa", anunció Riquelme en una entrevista con 90 minutos de fútbol, que se emite por Fox Sports. Y añadió: "Voy a ir de vicepresidente segundo y me voy a hacer cargo del fútbol, que es donde creo que puedo ayudar".

El último gran diez se refirió al pedido de unidad que realizó días atrás y remarcó que era "lo que tenía que hacer", aunque también indicó que "pasó lo que iba a pasar". "Tenía que ayudar a mi club, sabía que era algo complicado y no se pudo. Hago lo que siento y creo que está bien", apuntó.

Tras ese momento, se comunicaron con Román tanto desde el sector de Ameal como desde el oficialismo macrista y el ex jugador decidió sumarse a la principal lista opositora.

"VOY A IR DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme reveló el cargo por el que se presentará en la lista de Jorge Amor Ameal para las elecciones en Boca. pic.twitter.com/5RMtoyQC2r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

"Mi postura va a ser ayudar a mi club. El día que se perdió la final con River en Madrid dije que había muchas chances de volver a mi club", recordó.

Asimismo, explicó que el partido homenaje programado para el 12 de diciembre quedó suspendido y se reprogramará. "Me gusta el fútbol pero para mi lo mas importante es que el partido no se hace y poner la cara por la decisión que había tomado. Quiero agradecerle a los otros candidatos y a quien le toque ganar deseo de corazón lo mejor para mi club. Creo que hoy puedo ayudar desde este lugar", afirmó.

"HOY NO ESTOY CAPACITADO PARA SER PRESIDENTE"#90MinutosFOX | "Amo a mi club y tengo ganas de ayudar", agregó Riquelme sobre sus objetivos en su candidatura como vicepresidente segundo de Boca. pic.twitter.com/twsycyc9Hl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

"Si tenemos la suerte de estar en el club esperemos encontrarnos con un club muy fuerte que nos de la posibilidad de armar un equipo muy competitivo, capaz de llegar hasta el final. Hoy lo único que quería era comunicar a los hinchas de Boca lo que decidí. No me siento Súperman, sino me presentaría como presidente y, por lo que dicen las encuestas, podría competir", sentenció.