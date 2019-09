Elecciones 2019: tras la derrota en las PASO, Macri regresa a Córdoba para conseguir más votos

El presidente Mauricio Macri llega mañana a Córdoba para hacer campaña para las presidenciales del 27 de octubre. Es la primera visita del Presidente y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio, luego de la derrota nacional en las PASO del 11 de agosto.

Como lo viene haciendo desde 2015, el líder de la coalición conservadora hace sus lanzamientos de campaña desde la provincia mediterránea, la que lo catapultó a la Casa Rosada cuando en la segunda vuelta logró el 72,5% de los votos contra el 28,5% de Daniel Scioli.

Hace menos de un mes, Macri perdió frente a Alberto Fernández por 15 puntos a nivel nacional y sólo se impuso en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para las internas abiertas de agosto, el intendente capitalino y presidente del radicalismo cordobés, Ramón Javier Mestre, había prometido: “Nosotros como Comité Provincia de la UCR aseguramos la militancia y la fiscalización para el triunfo de Juntos por el Cambio”; y cumplió: Macri le sacó 18 puntos a Fernández en las PASO al candidato del Frente de Todos.

Mañana a las 9, Macri inaugurará junto a Mestre el Nido Parque Educativo Norte en barrio Marqués de Sobremonte Anexo, una de las zonas más carenciadas de la ciudad y asolada por la delincuencia. Este es el quinto parque educativo que se construyó en el Gobierno de Mestre y el primero donde hubo aportes de la Nación. La Casa Rosada se hizo cargo del 67% de la obra, mientras que la Municipalidad de Córdoba aportó el 33% restante. Macri también recorrerá una fábrica.

“En nuestros Parques Educativos damos capacitación, formación, educación no formal y contenemos a familias completas, no sólo a los niños y adolescentes, sino también a los adultos; teniendo como eje la cultura y el deporte. Los principios más socialistas de un gobernante están en posibilitar que la gente tenga una movilidad social ascendente gracias a la educación y la cultura”, le dijo el intendente Mestre a El Destape.

Por su parte, el viceintendente, el macrista Felipe Lábaque señaló: “Estamos comprometidos con la juventud, y este parque educativo, esta obra conjunta de la Nación y la Municipalidad apunta a brindarle contención, orientación y valores a los jóvenes de la zona norte de la Capital”. Lábaque es un dirigente histórico deportivo a nivel nacional, preside la Asociación Deportiva Atenas, uno de los clubes más importantes de básquet del país.

Pero no son todas rosas en la provincia mediterránea. Por caso, mañana a las 10.30, un importante grupo de vecinos afectados por los créditos UVA realizará una concentración frente a los Tribunales Federales, en la zona del Parque Sarmiento. “Queremos cambiar radicalmente el método de acceso a la vivienda por parte de la familia argentina. Lo que se montó desde la Casa Rosada a partir de abril de 2016 fue una verdadera estafa y una usura contra los argentinos por parte de la banca, con la protección del Estado”, denunció Julia Irazoqui, abogada de cientos de damnificados cordobeses.

Julia Irazoqui, abogada de damnificados por créditos UVA.

Muchas de las víctimas de la usura financiera son familias de clase media, profesionales liberales y asalariados de ingresos altos, que en 2015 y 2017 votaron a Cambiemos.

El pasado 5 de agosto, una semana antes de las PASO, en la plaza San Martín de Córdoba se realizó una importante asamblea de tomadores de créditos hipotecarios UVA. “Usan la misma metodología perversa que Martínez de Hoz y la Circular 1050, cuarenta años después, los hijos de esas víctimas de la usura, vuelven a ser víctimas del sistema. Los deudores de los créditos UVA están ahorcados, las tasas son usurarias”, apuntó Irazoqui.

Pero además, hay rebelión en la alianza oficialista. “Alerta, alerta, alerta que camina, el changuicacerismo por las calles de Argentina”, coreaban los jóvenes de la Junta Coordinadora Nacional en los 80 alfonsinistas, corriendo por izquierda al presidente Raúl Alfonsín. Treinta años después, el dirigente santafesino Luis “Changui” Cáceres encabeza la revuelta radical para que el partido de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen abandone la alianza derechista con el macrismo: “(Ernesto) Sanz y (Elisa) Carrió dinamitaron UNEN que era un armado con perfil progresista. Lo dinamitaron para hacer esta cosa donde estamos ahora. Nos espanta volver atrás, los que vienen son los que estuvieron antes. Y nos espantan los que están ahora. Tenemos que buscar una salida progresista, de centroizquierda; rescatar el partido de la actual conducción cómplice del PRO; rescatar el sistema de partidos y avanzar en la construcción de un programa con cuatro o cinco lineamientos como políticas de Estado”, sentenció Cáceres.

Consultado por El Destape sobre la decisión del grueso del partido de seguir dentro de la alianza con Mauricio Macri, expresó: "Hay una dirigencia de segunda, anclada a los cargos y que por comodidad no se ha diferenciado de las políticas de este Gobierno. No somos, ni fuimos una coalición de gobierno, la UCR no participó de las definiciones políticas, ni de la discusión programática. Pero este alineamiento silencioso de la dirigencia del radicalismo con Muricio Macri atentó contra nuestro compromiso innegociable de defensa de los postulados históricos de nuestra doctrina".

El dirigente radical criticó por igual a Alberto Fernández y a Mauricio Macri: “En campaña, Fernández dijo que el dólar estaba subvaluado; después de las PASO el dólar pegó el salto y Fernández criticó la devaluación. En campaña pidió bajar el IVA, cuando Macri lo bajó, salió a criticarlo”; a la vez que propuso un nuevo paradigma: “Tenemos que buscar un denominador común, buscar consensos, pero no un mes antes de las elecciones o de esta encuesta cualitativa. Hay que buscar consensos en base a cuatro o cinco políticas de Estado, que sean un norte”.

Según Cáceres, para la construcción de una alternativa al peronismo y a la derecha, “primero tenemos que tener partido, porque no se navega sin barco". Y siguió: "Después tenemos que unirnos, debatir y ver como construimos una alternativa con los que pensamos parecido. Y finalmente, ampliar nuestra política de alianzas hacia los que no piensan como nosotros, pero acuerdan cinco o seis puntos con políticas de Estado al servicio de las clases medias y de los sectores populares”.

Ricardo Alfonsín también fue otro de los críticos de la alianza del radicalismo con Macri. Por su parte, el dirigente alfonsinista Dante Rossi, que fue electo legislador por la Lista 3 -llevó a Ramón Javier Mestre como candidato a gobernador de la UCR-; afirmó: “En 2017, con un Macri victorioso y cuando las recetas de Durán Barba eran aceptadas como verdades reveladas, un sector del radicalismo de Córdoba, con valentía enfrentó a la lista oficial en las PASO. Nos animamos y advertimos todas estas cosas que están pasando ahora, señalamos los muchísimos errores del Gobierno y denunciamos lo que el PRO y la cúpula nacional de la UCR callaban”.

Rossi destacó que “después de diciembre, se debe terminar esta alianza con el PRO y debemos fortalecer el perfil progresista y socialdemócrata del radicalismo que enamoró a los sectores populares, con sensibilidad social, no atados a los cargos ni a la comodidad de los esquemas de poder que llevaron a la dirigencia a no dimensionar lo que pasaba afuera, a la gente común”. Y agregó: “Nosotros nos opusimos a los aumentos de tarifas, propusimos mejoras en las jubilaciones y para los sectores que menos tienen; y no nos escucharon. Ahora, vamos a ir por la conducción del Comité Nacional del radicalismo que cambia sus autoridades en diciembre. La vieja dirigencia debe dar un paso al costado; debemos volver a acercar al partido con la gente”.

La fuerte devaluación post PASO, sumado al cepo cambiario de las últimas horas, minaron la confianza de los votantes de Juntos por el Cambio, incluso en Córdoba, el que otrora fuera el bastión imbatible del macrismo.

* Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.