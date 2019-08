Elecciones 2019: tras la corrección de un error de cálculo, Axel Kicillof ganó las PASO por más del 52% en Buenos Aires

Por un error en el cálculo del escrutinio provisorio, los datos de la elección PASO de la provincia de Buenos Aires fueron mal calculados y Axel Kicillof, candidato del Frente de Todos, no obtuvo el 49,34% de los votos sino el 52,52%, ya que sólo se cuentan los sufragios válidos y se habían sumado los blancos.

"En Nación, los votos blancos, al ser votos válidos, se computan para determinar el porcentaje final; mientras que en provincia no", explicaron desde el entorno de Kicillof. Según detallaron, el candidato obtuvo un 52,53% y María Eugenia Vidal, gobernadora oficialista, un 34,6%.

Según adelantó Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos, a El Destape, no descartan realizar una presentación judicial para ampliar los amparos presentados en torno a las irregularidades planteadas sobre el escrutinio provisorio. Además explicó que para los cargos nacionales en Buenos Aires los votos se cuentan de la misma forma que a nivel nacional, o sea computando los blancos. Sin embargo, para los puestos provinciales ésto no cuenta y sólo se deben sumar los válidos. Ahí estuvo el error en la cuenta.

El domingo, después de conocerse los primeros datos oficiales, el candidato a la Gobernación resaltó: "Estoy lleno de emoción porque saben que ha sido una campaña muy desigual. Lo importante y lo que me llena de orgullo que en esta campaña no se gastaron millones para publicidad, no se mintió, no se acusó. Fue una campaña que además contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimos".

En tanto, desde el oficialismo, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal salieron a reconocer la derrota pero la gobernadora eligió no hablar hasta el lunes a la tarde. En conferencia de prensa dijo: "Para octubre vamos a llevar más propuestas". Acompañada de su vicegobernador, Daniel Salvador, contó que en los próximos días anunciarán medidas y agregó: "Vamos a mejorar lo que tengamos que mejorar".