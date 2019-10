A cuatro días de que se celebren las Elecciones 2019 que definirán al próximo presidente de los argentinos, unos 220 futbolistas profesionales, entrenadores y entrandoras y ex jugadores y jugadoras expresaron su apoyo a la fórmula del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una contundente solicitada.

Difundida por redes sociales apenas minutos después del acto del Frente de Todos en Resistencia, Chaco, los futbolistas reafirmaron el mensaje que habían publicado antes de las PASO, con fuertes críticas al modelo macrista.

"Como hombres y mujeres ligadxs al mundo del fútbol estamos acostumbrados a ponerle el cuerpo a nuestras convicciones y en esta oportunidad no queremos que sea la excepción. Creemos que el proximo 27 de octubre se juega un partido fundamental para el destino de nuestra Patria y no lo queremos vivir desde la tribuna", comienza el comunicado. Al tiempo que enfatiza: "Queremos dejar un precedente imborrable deje de mirar de costado lo que sucede en nuestra sociedad y todxs podamos expresarnos libremente".

En el texto, los y las futbolistas señalan que buscan "construir un fútbol popular, feminista y no sexista que sea construido desde una perspectiva de los Derechos Humanos, y lejos de todo tipo de violencias". "Estamos convencldxs de que esto solo será posible en el marco de un gobierno que se rija bajo esos mismos valores", apuntan.

Y destacan: "En contraposición,en estos últimos 4 años, asistimos a un proceso que avanzó contra el fútbol como un elemento central de la cultura popular en la Argentina, por ejemplo,al quitar el acceso a la transmisión gratuita de los partidos del torneo local;o en el intento por impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas para romper con la naturaleza central de nuestros clubes y sus fines sociales".

A la vez que también cuestionan la crisis socioeconómica que atraviesa el país debido a las políticas de ajuste del macrismo. "Vivimos un ajuste sistemático en la financiación de las políticas de género, acompañado por un discurso que buscó generar un retroceso simbólico en las luchas que miles de mujeres y disidencias vienen dando en las calles desde hace mucho", recalcaron los y las jugadoras.

En esa línea, también denuncia un retroceso en las políticas de Derechos Humanos, el recrudecimiento de la represión policial y el intento de mercantilización del fútbol como "una arista más del criterio de mercantilización de la vida" que "reproduce desigualdades. "Nuestra pasión no se privatiza", asevera el comunicado.También recoge la lucha de los pueblos hermanos de Ecuador y Chile y los define como revueltas populares contra el neoliberalismo

"Estamos habituadxs a competir, y comprendemos la importancia del esfuerzo y el trabajo en equipo para conseguir resultados. Estos últimos años nos quisieron convencer que ese ajuste disfrazado de sacrificio altruista al que fue sometida la mayoría del pueblo argentino, y del cual no estamos exentos nosotrxs ni nuestras familias, sería recompensado en algún futuro. Pero en cambio, es solo la contracara del enriquecimiento de pequeños grupos ligados a la especulación financiera, a las empresas privatizadas de servicios y a la renta agropecuaria", cuestiona.

Y concluye: "Es momento de comenzar a transitar el complejo camino dela reconstrucción de nuestra Patria, una vez mas. La mochila que nos dejan es pesada y viene con el plus del Fondo Monetario Internacional, que los argentinos sabemos, porque tenemos memoria, que nunca juega ni jugará para nuestro equipo. Estamos dispuestxs a arremangamos y trabajar pero jugando para un proyecto en el que prime el interés colectivo."

La iniciativa fue impulsada por el mediocampista de Excursionistas, Sebastián Vidal, quien ya había sumado a más de 100 futbolistas en la previa de las PASO y ahora duplicó la cifra. En aquella oportunidad, el ex Boca le dijo a El Destape: "Tuve la idea de hacer un escrito con jugadores que sabía que podían adherirse. Hablé primero con Leo Di Lorenzo y se copó. Surgió entre el lunes a la noche y el martes a la mañana, empezamos a hablar y comenzaron a sumarse jugadoras y jugadores de todos lados".

"Se volvió masivo. Nos parecía que era un momento crucial y que era importante expresarnos de manera colectiva, sabiendo que muchas veces los jugadores tienen miedo de hacerlo porque quedan muy expuestos y hacerlo entre todos y todas iba a ser más fácil", subrayó volante, que también pasó por Temperley.

Entre los firmantes se encuentran: el periodista de TyC Sports y actual técnico de Nueva Chicago, Rodolfo de Paoli, el campeón el mundial 1986 Héctor 'Negro' Enrique; el ex arquero de la Selección masculina, Nahuel 'Patón' Guzmán; la futbolista de San Lorenzo, Macarena Sánchez; los jugadores de Primera División Juan Cruz Komar y Bruno Urribarri; los entrenadores Pedro Trogilio y Guillermo Szeszurak; el preparado físico Fernando Signorini; los futbolistas del ascenso Sebastián Vidal, Ignacio Bogino, Leonardo Di Lorenzo, Gastón Bojanich, Rodrigo Alonso, Alejandro Noriega y Martín Galmarini; Los ex ex futbolista Raúl 'Pacha' Cardozo, Sebastián Bértoli, José Luis 'Puma' Rodríguez y Hugo Lamadrid, entre otros.