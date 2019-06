Elecciones 2019: para Pichetto, "la traición no es aplicable en política, es de gente con poca inteligencia"

El senador y flamante candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, afirmó esta noche que estaría "dispuesto a debatir con Cristina Kirchner", al tiempo que sostuvo que conoce "al kirchnerismo por dentro".

"Yo estoy dispuesto a debatir en la Universidad, en este programa o donde sea. A mí no me gusta descalificar a nadie, pero a mi edad no voy a cambiar, soy lo que soy, Cristina es lo que es y siempre ha sido igual", precisó Pichetto en declaraciones al ciclo "Las dos voces", que se emite por el canal Todo Noticias (TN).

Respecto a la campaña presidencial que manejan Alberto Fernández y Cristina, señaló: "Me preocupa que digan que van a sacar o eliminar el Poder Judicial, o que van a reformar la Constitución. Hay dentro de la estructura del peronismo y del kirchnerismo algunas expresiones autoritarias".

"La traición no es un concepto aplicable a la política"

Pichetto, a la hora de señalar qué le provocaba que le gritaran por la calle traidor, sostuvo: "La traición no es un concepto aplicable a la política, es un concepto precario, de gente carente de inteligencia. Hay trolls de todos los colores. Hoy el kirchnerismo está diciendo que yo soy el demonio".

Pichetto, el vice de Macri: "Vamos a ganar en primera vuelta" pic.twitter.com/peEdaAJhPy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 13 de junio de 2019

En relación a las elecciones presidenciales que se vienen, remarcó: "Estoy confiado en que la propuesta de Mauricio Macri va a triunfar. Creo que vamos a hacer una gran primera vuelta. Las encuestas tienen una volatilidad y relatividad extraordinaria".

Por último, reveló que hay "preocupación por la posibilidad de la vuelta al pasado" y que hay que hacer "acuerdos para poder gobernar la Argentina". "Tengo la piel dura y no me tiembla el pulso. Sé lo que tengo que hacer en el rol de vicepresidente si la sociedad nos elige", concluyó.