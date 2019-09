Elecciones 2019: para Pablo Kosiner, "Macri y Cambiemos dejaron de ser competitivos" y eso puede beneficiar a Lavagna

El presidente del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, señaló que "con voluntad política no era necesario que la Emergencia Alimentaria pase por el Congreso, se resolvía en 24 horas" y advirtió que "llegamos a esta situación por la falta de reacción del Gobierno".

En declaraciones formuladas en El Destape Radio, el dirigente salteño agregó que "a veces uno se esfuerza por encontrarle una justificación a algo que no la tiene. No hay razón de ser para que el Gobierno no haya reaccionado con emergencia alimentaria". Del mismo modo aseguró que "el Gobierno siempre se rehusó a tomar medidas sobre la economía real de la Argentina".

"El famoso proyecto para renegociar la deuda que iban a enviar al Congreso nunca ingresó. Tampoco vino el ministro Lacunza para explicar la situación", se quejó Kosiner. Y sentenció: "El Gobierno claramente ha perdido el rumbo y termina haciendo la política intervencionista de la cuál renegó tanto tiempo".

Hombre de las filas de Consenso Federal, el diputado auguró que "creemos que se abre la posibilidad de un reposicionamiento importante de la fórmula Lavagna-Urtubey" y destacó que "la situación de crisis de la Argentina no se da por las elecciones ni por las declaraciones de Alberto Fernández. El resultado hizo más visible lo que ya existía". "Adjudicar la realidad económica argentina a lo que declara un candidato es poco serio", señaló. "En Argentina se ha roto la polarización. Macri y Cambiemos dejaron de ser competitivos como alternativa política", concluyó.