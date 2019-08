Elecciones 2019: Pamela David no descartó votar a Alberto Fernández

La conductora de televisión Pamela David afirmó que no sabe a quién votará en octubre y no descartó sufragar a favor de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner. La afirmación generó la crítica de un panelista del programa que la acusó de panqueque.

"Todavía no sé a quién voy a votar, me va a costar un montón, pero no puedo no ver que hay gente que la estaba pasando muy mal. Esto no me hace kirchnerista, no lo soy", afirmó Pamela David en el programa Intratables.

La modelo además afirmó que está "decepcionada", comentó que votó a Roberto Lavagna en las PASO y no descartó votar por Alberto Fernández en la primera vuelta electoral en octubre.

El panelista Ceferino Reato afirmó que si cambia su voto por Alberto Fernández estaría cometiendo una "panquequeada". Como respuesta, la conductora afirmó: "La verdad si me querés encasillar como panqueque hacelo, pero no me define".