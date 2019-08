Elecciones 2019: misteriosos mensajes políticos contra Macri aparecieron en edificios de Buenos Aires

Decenas de mensajes contra el gobierno nacional aparecieron iluminados en edificios de la Ciudad de Buenos Aires y que tuvieron un fuerte eco en las redes sociales. El Destape habló con uno de los organizadores quien manifestó que querían visibilizar en la calle el hartazgo contra el modelo económico que gobierna la Argentina. #SiVosQueres” y “Macri ya fue” fueron los principales mensajes difundidos.

"Se proyectó en unos cincuenta puntos de la ciudad. Lo más difícil fue conseguir las paredes, porque tenían que ser potentes en el sentido de que fueran vistas desde la calle, y teníamos que contar con alguna terraza, balcón o ventana desde la que hacerlo. Conseguimos proyectores de gente que quizás no tenía locación pero lo prestó por el día de ayer para que otros que tenían una buena pared lo usara", afirmó a El Destape.

Los organizadores explicaron que el objetivo de la campaña de visibilización no buscaba llamar a votar por nadie, si no manifestar que el modelo que propone el macrismo "no va más".

La revolucionaria acción no tuvo costos económico, fue realizada por más de 200 personas y tuvo como fin: "salir de la burbuja de las redes, y eso solo se logra saliendo a la calle, donde nos podemos encontrar con el indeciso, con quienes no tienen a la política como una clave de lectura de su realidad. el objetivo es ser eficaces, convencer a esas personas que aún no decidieron a quien votar, para que no elijan a este gobierno ineficaz y cínico".

Los organizadores no descartaron hacer una nueva acción en los próximos días.