Elecciones 2019: Mirtha Legrand habló sobre la PASO y dijo que es "inútil"

La conductora ultraoficialista, Mirtha Legrand, contó cómo vivió esta jornada electoral y se subió al discurso del macrismo sobre la necesidad de modificar el sistema electoral y eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según su argumento, "es inútil tanto dinero" invertido en estos comicios.

"No hablamos de política", dijo la conductora sobre su encuentro con la familia este domingo y analizó que la jornada fue "muy tranquila" y remarcó que hubo "mucha gente votando". Sin embargo, no evitó apuntar contra las PASO y dijo que son una inversión "inútil".

Respecto de los próximos invitados, Legrand anticipó que no llevará candidatos a su mesa luego de las PASO, pese a haber realizado programas ultraoficialistas previo a las elecciones: "Por ahora no este año me parece que no", señaló respecto a políticos en su emisión.

La diva macrista tampoco eludió a las críticas tras su operación. Según se difundió en las últimas semanas, el médico que la intervino dijo que no recibió sus honorarios, pero ella aseguró que no fue así: "Una infamia, Marcela le pagó como corresponde" y sostuvo que se hizo "mucha mala sangre" por tal reclamo.