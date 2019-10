Elecciones 2019: Mauricio Macri prometió que recortará las Becas Progresar para los estudiantes

En un acto de campaña pocas antes visto, el Gobierno prometió que, de ganar las elecciones, habrá un recorte para las Becas Progresar. Con la excusa de orientar a los jóvenes para que estudien disciplinas requeridas en el mercado laboral, Cambiemos limitará el acceso al programa que inauguró el kirchnerismo en 2014.

Las empresas argentinas con más potencial no consiguen contratar trabajadores con habilidades específicas. Muchas de ellas tienen impacto regional y se dedican a áreas clave como el petróleo, el software o las energías renovables. Por otro lado, faltan perfiles como enfermeros. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 9, 2019

Vamos a hacer esto con una visión federal, apoyando las carreras más necesarias para el desarrollo de cada región. Algunas son necesarias en todo el país, como programación y diseño. Otras son clave en algunas regiones, como las relacionadas a recursos naturales en el Norte y Sur — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 9, 2019

En estos años hicimos que las Becas Progresar acompañen a los estudiantes y los ayuden a graduarse. Focalizarlas en las carreras prioritarias y reconocer el esfuerzo son propuestas clave para mejorarlas. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 9, 2019

A través de un hilo de Twitter, el presidente, Mauricio Macri, realizó una polémica propuesta:"a partir de 2020 los ingresos a las Becas Progresar se van a concentrar en carreras estratégicas, para formar a los profesionales y técnicos que Argentina necesita. Queremos que los jóvenes estudien las carreras con mayor salida laboral, salarios más altos y mayor potencial". De esta manera, el resto de los estudiantes que se inscriban a carreras no incluidas dentro del rango "estratégico" no serán tenidos en cuenta para cobrar la beca.

En diálogo con El Destape, el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Manuel Vidal, se explayó sobre el ajuste que planea hacer Macri si es reelecto: "esto es para los ingresantes a partir de 2020. Quien se anote a una carrera que no sea estratégica no podrá acceder a la beca. El objetivo es orientar a los estudiantes hacia carreras que den salida laboral a los jóvenes y tengan la posibilidad de desarrollarse". El funcionario se encargó de aclarar que los actuales beneficiarios que no se dediquen a las disciplinas estipuladas seguirán cobrando igualmente, de cumplir con todos los requisitos.

"Hoy, los aspirantes a estudiantes piensan que deben estudiar psicología, abogacía o ser contadores. La verdad hay una gran variedad de carreras que tienen mucha mayor potencialidad, porque son áreas de vacancia. Por ejemplo, la enfermería, la preservación del medio ambiente, especialistas en turismo, en gastronomía. No se trata sólo de ingeniería", subrayó Vidal.

¿Cuáles son las disciplinas estratégicas? La propia página web de Becas Progresar tiene un listado de las carreras alcanzadas por este rango. Las ramas que se destacan son las dedicadas a la ingeniería, la biología, la química, la enfermería, la informática y la ecología.

De acuerdo a un reciente informe de la consultora Claves, hay más de dos millones de personas que estudian carreras universitarias y de posgrado. Las Ciencias Sociales -Administración de empresas, Economía, Abogacía, Contador, Sociología, entre otras-, concentran el 52% del alumnado. Ese es el universo que Macri quiere excluir a partir de 2020.

Actualmente, el programa cuenta con 552.000 beneficiarios y tiene cuatro líneas: universitario, terciario, nivel obligatorio y formación profesional. Dentro de las becas universitarias y no universitarias, se paga más por las carreras prioritarias, aquellas consideradas estratégicas para el desarrollo: las ingenierías y enfermería a la cabeza, además de las necesidades que tiene cada región del país.

Los alumnos considerados en las carreras generales cobran desde los $ 2.250 a los $ 3.250. El monto depende de una categoría que tiene en cuenta el año de avance en la cursada de la carrera- del primer al quinto año-. En cambio, para aquellos que se desempeñan en el ámbito terciario, la bonificación va de los $ 2.250 a los $ 2.700.