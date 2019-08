Elecciones 2019: Mauricio Macri cerró el acto de Vidal y pidió "por favor" que no lo abandonen con el voto

Atrás quedó la idea de que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no son importantes. En el cierre de campaña, junto a la plana mayor de Juntos Por el Cambio en Vicente López, Mauricio Macri aseguró que "este domingo es muy importante, se definen muchas cosas" y pidió "por favor" que lo acompañen con el voto.

"Es muy importante que vayamos a votar porque cada voto cuenta, dice "no volvemos al pasado" porque el país que queremos está en el futuro, no en el pasado. Lo bueno es que si la mayoría de los Argentinos decimos que no vuelve a pasar, no va a volver a pasar", aseguró el mandatario ante una acotada audiencia y frente a sus funcionarios. Por eso pidió: "Los quiero a todos juntos, apoyándonos este domingo, por favor, por favor. Hagámoslo porque es nuestro país, por nuestros hijos, por nuestros hijos, nietos, nosotros mismos. Juntos somos imparables".

Después de una catarata de halagos a María Eugenia Vidal que, como él, buscará la reelección, Macri aseguró: "Queremos seguir transformando la Argentina, porque sabemos que falta pero también sentimos que lo que hemos logrado nos tiene que llevar a seguir recuperando la autoestima y darnos energía, esperanza para seguir con la segunda etapa, sabiendo que los cambios de raíz llevan tiempo, cuestan y hay que remar".

El Presidente admitió "el esfuerzo que están haciendo", pero rogó: "Créanme, ésto no es en vano, hemos construido bases importantes para nuestro futuro, ya están ahí y nos van a acompañar para seguir trepando la escalera".

Pese a todos los datos negativos, Macri agradeció "por estar, por poner, por bancar, por creer, confiar. Son todas cosas muy importantes". Por eso, remarcó: "Tengo que pedirles que estén, que sigan poniendo, que se sigan sintiendo y siendo protagonistas porque ésto lo hacemos entre todos, todos los días".

Bajo la consigna de la "pesada herencia", el mandatario pidió recordar de dónde se partió, "si no, es demasiado duro. Hay que recordar lo que era este país hace cuatro años" y habló de "abandono y resignación" durante la gestión anterior. Desde ese punto de partida, según su visión, se avanzó: "Lo importante son los hechos concretos, reales, que viven todos los días y no los relatos y discursos lindos".

A pesar de haber puesto el Estado a los pies de los negociados, Macri apuntó lo contrario: "El eje es hacer una política sana que pone el Estado al servicio de la gente y no de la política. Una política que nos invita a sacudirnos, a salir de esta decadencia contagiosa que nos embargó durante años".

Por eso, pidió que todos vayan a votar este domingo y que no lo abandonen con su elección para poder continuar con este modelo económico que aumentó la cantidad de pobres e indigentes, el desempleo, subió la inflación, el riesgo país y la deuda argentina.